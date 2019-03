Brede vleugels en glimmende banden

Voor de leek zien de bolides in de Formule 1 er niet heel anders uit dan andere jaren, maar de teams hebben afgelopen winter flink gepuzzeld met gewijzigde regelgeving over de aerodynamica. De auto’s hebben daardoor onder meer bredere voor- en achtervleugels. De bedoeling is dat de auto’s dichter op elkaar kunnen rijden en het inhalen makkelijker wordt.

Pirelli heeft het herkennen van de banden gemakkelijker gemaakt voor de volgers. Vanaf dit jaar zijn er niet zeven, maar nog maar drie kleuren zichtbaar op de zijkant van het rubber. Witte strepen betekent hard, geel staat voor medium en rood voor zacht. De banden glimmen ook opzichtig; dat komt door een chroombehandeling.

Vorig jaar introduceerde de Formule 1 de ‘halo’, de beugel over de cockpit die de coureurs betere bescherming moeten bieden bij rondvliegende brokstukken. Dit jaar zijn alle coureurs verplicht een ultra-sterke helm te dragen. De helm is uitgebreid getest en moest zelfs een geweerschot kunnen doorstaan. Het materiaal is praktisch ondoordringbaar.