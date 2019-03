Formule 2 voldoet als kweekvijver

De Formule 2 blijkt een goede kweekvijver voor de Formule 1. De top drie van vorig jaar uit de talentklasse is gepromoveerd naar de koningsklasse. Kampioen George Russell bezet een van de stoeltjes van Williams, nummer twee Lando Norris stapt in bij McLaren en Alexander Albon is nieuw bij Toro Rosso. Alle drie zijn van Britse afkomst, maar Albon gebruikt zijn Thaise paspoort.

Nyck de Vries gaat in 2019 zijn derde seizoen in de Formule 2 in. De 24-jarige Fries racet voor het topteam ART Grand Prix en is titelkandidaat. Mogelijk kan hij dan ook de begeerde overstap naar de Formule 1 maken.

De comeback van Robert Kubica is opzienbarend. De 34-jarige Pool had een zeer ernstig ongeluk tijdens een rally in 2011 en moest de Formule 1 vaarwel zeggen vanwege zware verwondingen aan zijn arm. Acht jaar later is hij terug. Renstal Williams durft het aan Kubica een tweede kans te geven.

Er zijn ook twee opvallende transfers. De Australiër Daniel Ricciardo verliet Red Bull voor Renault en de Fin Kimi Räikkönen verruilde Ferrari voor Sauber. Slechts twee teams rijden dit seizoen in dezelfde samenstelling als vorig jaar. Haas F1 met de Deen Kevin Magnussen en de Fransman Romain Grosjean en Mercedes met de Britse vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en de Fin Valtteri Bottas.