Kooivechter McGregor weer in opspraak

Kooivechter Conor McGregor (30) is weer in opspraak geraakt. De geschorste Ier is door de Amerikaanse politie opgepakt wegens het afpakken en vernielen van een mobieltje van een omstander.

Diep in de nacht wilde het slachtoffer in Miami een foto maken van de heetgebakerde vechtsporter. McGregor was daar echter niet van gediend, pakte de telefoon beet, smeet het apparaat op de grond, stampte er een paar keer op en nam de overblijfselen daarna mee. Nadat aangifte van vernieling en diefstal was gedaan, werd McGregor opgespoord en gearresteerd. Hij zit nog vast.

Het is zeker niet de eerste keer dat McGregor in aanraking komt met de politie. In juli vorig jaar bekende hij voor een rechtbank in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn schuld na misdragingen tijdens een bijeenkomst van vechtersbond UFC. In november trok een Ierse rechtbank zijn rijbewijs in voor een half jaar na een zware snelheidsovertreding.

McGregor werd eind januari voor een half jaar geschorst voor zijn aandeel in een vechtpartij na afloop van het duel om de (verloren) wereldtitel met de Rus Chabib Noermagomedov.