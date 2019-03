Motorcoureur Lorenzo breekt rib in Qatar

De Spaanse motorcoureur Jorge Lorenzo heeft een breuk in een rib overgehouden aan een valpartij bij de openingsrace van het seizoen in Qatar. De drievoudig wereldkampioen in de MotoGP schoof tijdens de trainingen twee keer onderuit op zijn Honda-machine.

De 31-jarige Spanjaard, die Ducati heeft verruild voor het fabrieksteam van Honda en daar een team vormt met regerend wereldkampioen Marc Márquez, kon als gevolg van zijn val niet voluit gaan in de race. Lorenzo kwam op het circuit van Losail als dertiende over de finish. Medisch onderzoek bracht dinsdag de schade aan een rib aan het licht.

,,Het duurt drie weken tot een maand om te herstellen, maar ik ga ervoor vechten in Argentinië”, aldus Lorenzo. Eind deze maand, op 31 maart, wordt de Grote Prijs van Argentinië verreden. Ondanks de fysieke schade wil Lorenzo daar ‘gewoon’ gaan racen.