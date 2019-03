Nadal laat zich niet verrassen in Indian Wells

Tennisser Rafael Nadal heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de vierde ronde van het masterstoernooi in Indian Wells. De Spaanse nummer 2 van de wereld versloeg Diego Schwartzman uit Argentinië in twee sets: 6-3 6-1. Nadal, drievoudig winnaar van het hoog aangeschreven toernooi in Californië, treft nu Filip Krajinovic. De Servische qualifier, 113e op de mondiale ranglijst, verraste de als veertiende geplaatste Daniil Medvedev uit Rusland met 6-3 6-2.

Medvedev was niet de enige speler van naam die zich liet verrassen. De Japanner Kei Nishikori, nummer 7 van de wereld, moest buigen voor de jonge Pool Hubert Hurkacz: 4-6 6-4 6-3. De als tiende geplaatste Kroaat Marin Cilic werd afgetroefd door de 19-jarige Denis Shapovalov. Het Canadese talent, nummer 25 van de mondiale ranglijst, won met 6-4 6-2.