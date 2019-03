Ook Aru en Novak verlaten Parijs-Nice

Fabio Aru heeft dinsdag tijdens de derde etappe Parijs-Nice verlaten. De Italiaanse wielrenner van UAE Emirates is niet fit en gaf op. Aru, die in 2015 de Ronde van Spanje won, wacht al sinds de Tour de France van 2017 op een zege. In Parijs-Nice was hij na twee dagen al vrij kansloos voor een goede eindklassering.

Ook de Sloveen Domen Novak stapte af. De eerste twee dagen verlieten Rigoberto UrĂ¡n (gebroken sleutelbeen), Warren Barguil, Gorka Izagirre, Mark Cavendish, Maxime Bouet en Louis Meintjes het peloton, dat wordt geplaagd door de harde wind, Parijs-Nice al.

De blessure die Barguil maandag opliep, bleek iets minder ernstig dan eerst gedacht. De Fransman hield aan een val een verstuiking van een halswervel over, meldde zijn team Arkea-Samsic. Een dag eerder werd nog melding gemaakt van een dubbele breuk van de tweede halswervel.