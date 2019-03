Waterpoloërs sluiten af met verlies in Spanje

De Nederlandse waterpoloërs hebben de World League afgesloten met een forse nederlaag tegen Spanje. De ploeg van bondscoach Robin van Galen kon het gastland in Castellón de la Plana, een stad in de buurt van Valencia, tot 4-4 in de tweede periode bijbenen. Daarna liep de nummer twee van het laatste EK echter weg: 14-7 (3-2 3-2 5-1 3-2). Guus van Yperen en Thomas Lucas namen beiden twee doelpunten voor hun rekening, de overige treffers kwamen van Jesse Nispeling, Milos Filipovic en Bilal Gbadamassi.

Oranje maakte al geen kans meer op een vervolg in de World League. De mannen van Van Galen verloren eind vorig jaar in Alphen aan den Rijn al met 13-7 van Spanje en moesten ook twee keer buigen voor Griekenland (14-9 en 12-6). Die twee landen gaan door in het toernooi. Nederland zette de twee duels met Oekraïne wel om in ruime overwinningen: twee keer 15-5.