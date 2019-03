Williams beste wisselspeler in NBA

Lou Williams mag zich na de thuiszege op Boston Celtics (140-115) de beste wisselspeler in de historie van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA noemen. De 32-jarige routinier van Los Angeles Clippers bracht als ‘supersub’ 34 punten op zijn naam. Daarmee bracht hij zijn puntentotaal als invaller op 11.154. Dell Curry was de vorige recordhouder in de NBA met 11.148 punten als bankzitter.

Voor Williams was het dit seizoen al zijn achtste wedstrijd met minimaal 30 punten. Hij begon deze sterke reeks op 28 december. Mede dankzij de succesvolle optredens van Williams liggen de Clippers als nummer zes in de Western Conference op koers voor een plek in de play-offs.

De ploeg uit Los Angeles behaalde tegen de Celtics de vijfde opeenvolgende zege in de NBA. Danilo Gallinari (25 punten) en Montrezl Harrell (20 punten) waren namens de thuisclub eveneens op schot.