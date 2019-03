Zwemfederatie trekt dopingzaak Toussaint in

De internationale zwemfederatie FINA heeft de dopingzaak tegen Kira Toussaint ingetrokken. De 24-jarige zwemster testte in november vorig jaar tijdens de wereldbeker in Peking positief op het verboden middel tulobuterol, een medicijn dat ook wordt gebruikt tegen astma. Hoewel Toussaint verklaarde onschuldig te zijn, startte de FINA een zaak die woensdag zou dienen in Lausanne.

Vlak voor de hoorzitting heeft de internationale federatie de zaak ingetrokken, tot opluchting van de Nederlandse rugslagspecialiste. Haar positieve test bleek te zijn veroorzaakt door een toegestane medicatie die Toussaint gebruikt. ,,Op het dopingcontroleformulier heb ik het gebruik van deze medicatie ook vermeld. Blijkbaar was tot op heden niet bekend dat dit middel een vals-positieve test voor tulobuterol kan veroorzaken”, zegt de dochter van voormalig olympisch kampioene Jolanda de Rover, die de WK kortebaan in China moest overslaan vanwege haar ‘positieve’ test.

Toussaint liet zelf onderzoek doen naar de mogelijke oorzaak daarvan. Op basis van haar verklaring liet het mondiale antidopingbureau WADA de dopingstalen met andere testmethoden opnieuw onderzoeken in Peking. ,,Hieruit bleek dat de eerdere resultaten van tulobuterol in deze ‘samples’ inderdaad onjuist waren.”

De houdster van het Nederlands record op de 100 meter rugslag (59,80) is blij dat haar onschuld is bewezen en dat ze weer kan gaan zwemmen. ,,Aan de andere kant ben ik teleurgesteld in hoe het proces is verlopen. Het was bij FINA en WADA volledig bekend welke medicatie ik gebruik en ik heb altijd gezegd dat ik nooit doping heb gebruikt. Ik heb zelf specialisten ingeschakeld om onderzoek te doen en mijn onschuld te kunnen bewijzen. Als via dat onderzoek niet aan het licht was gekomen dat de testmethodes die tot nu toe werden toegepast niet betrouwbaar zijn en tot een vals-positieve test kunnen leiden, was ik wellicht onterecht tot een schorsing van twee jaar veroordeeld.”