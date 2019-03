Badmintonspeler Mark Caljouw heeft in de eerste ronde van het Open Zwitserse titelstrijd in Basel indruk gemaakt. De drievoudige Nederlandse kampioen was in drie games te sterk voor de Indonesiër Tommy Sugiarto, de nummer negen van de wereld. Hij zegevierde na ruim een uur met 17-21 21-10 21-17.

Caljouw speelt donderdag in de tweede ronde tegen Kashyap Parupalli uit India. De Nederlandse kopman won vorige maand de titel bij de Open Oostenrijkse titelstrijd.