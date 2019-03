Dovizioso moet nog wachten op duidelijkheid

Het duurt nog even voor Andrea Dovizioso weet of zijn zege in de MotoGP in Qatar van dit weekeinde blijft staan. De overkoepelende organisatie FIM heeft laten weten aan het eind van de maand een uitspraak te doen. Vier partijen dienden na het succes van Dovizioso protest in, omdat zijn Ducati niet aan de gestelde eisen zou voldoen.

Op 31 maart is de Grand Prix van Argentiniƫ. Volgens de FIM is er voor die tijd duidelijkheid.

De teams van Honda, Aprilia, Red Bull KTM en Suzuki dienden het protest in. De stewards in Qatar wezen dat af, waarop de teams besloten het hogerop te zoeken bij de beroepscommissie van de MotoGP. De uitslag van de GP van Qatar blijft voorlopig staan.