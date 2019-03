James en Lakers laat op gang tegen Bulls

De basketballers van Los Angeles Lakers hebben zich in Chicago hersteld van een moeizame start. De ploeg van sterspeler LeBron James kwam in het eerste kwart tegen de Bulls uit op een magere score van 16 punten, niet eerder waren de Lakers dit jaar zo onproductief aan een duel begonnen. Het kwam allemaal goed. Met name dankzij James, die in Chicago goed was voor 36 punten en 10 rebounds. De 123-107-zege maakte een einde aan een reeks van vier nederlagen op rij.

Ook Kentavious Caldwell-Pope (24) en Kyle Kuzma (21) kwamen boven de 20 punten, dat lukte bij de thuisploeg alleen Robin Lopez (20). Na de valste start begonnen de Lakers met een achterstand van 18 punten aan het tweede kwart. Pas in het derde kwart bezorgde Kuzma met een lay-up zijn ploeg voor het eerst een voorsprong: 66-64.