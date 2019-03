Jumbo-Visma tweede in ploegentijdrit Tirreno

Wielerploeg Jumbo-Visma is er net niet in geslaagd de ploegentijdrit in de Tirreno-Adriatico te winnen. Het Nederlandse team was woensdag tijdens de eerste etappe in Lido di Camaiore net wat minder rap dan de renners van Mitchelton-Scott.

De Sloveense kopman Primoz Roglic, de Belg Laurens De Plus, de Duitsers Paul Martens en Tony Martin en de Nederlanders Koen Bouwman, Robert Gesink en Jos van Emden hadden voor de 21,5 kilometer lange etappe 22.32 nodig. Mitchelton-Scott klokte 22.25. Team Sunweb van de Nederlandse kopman Tom Dumoulin en zijn landgenoot Sam Oomen zette met 22.47 de derde tijd neer.

De Australiƫr Michael Hepburn passeerde als eerste renner van Mitchelton-Scott de finish en mag daardoor donderdag tijdens de tweede rit de leiderstrui aan. Jos van Emden, de eerste renner van Jumbo-Visma woensdag, staat zesde in het klassement.

Ruim twee weken geleden won Jumbo-Visma in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten de tijdrit wel. Tom Leezer deed toen mee in plaats van Gesink. Verder was de samenstelling hetzelfde.

Overstekende, onoplettende toeschouwers zorgden woensdag enkele keren voor gevaarlijke momenten tijdens de tijdrit. Twee renners van Bora-Hansgrohe, Oscar Gatto en Rafal Majka, kwamen na een harde botsing met een man ten val maar konden de rit (met verwondingen) wel vervolgen. De formatie van Mitchelton-Scott werd in het slot van de race geconfronteerd met een vrouw die haar hond uitliet en de renners maar net op tijd zag.

De tweede etappe in de Tirreno-Adriatico gaat donderdag over 195 kilometer van Camaiore naar Pomarance. Vorig jaar won de Pool Michal Kwiatkowski de rittenkoers, die tot en met dinsdag duurt en deel uitmaakt van de UCI WorldTour.