Kohlschreiber schakelt Djokovic uit

Novak Djokovic is in de derde ronde van het masterstoernooi van Indian Wells uitgeschakeld. De Servische nummer één van de plaatsingslijst ging in twee sets onderuit tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber: 6-4 6-4.

Djokovic won het hoog aangeschreven toernooi in Californië vijf keer, voor het laatst in 2016. Van de vorige negen ontmoetingen op de ATP-Tour met de Servische nummer één van de wereld had Kohlschreiber maar een keer kunnen winnen.

In de eerste set had de Duitse nummer 39 van de wereld aan één break genoeg. In de tweede set nam Kohlschreiber meteen een 2-0-voorsprong en hield die marge vervolgens vast. Na een tweede break op 4-2 mocht de Duitser zelf serveren voor de zege. Djokovic gaf zich echter nog niet gewonnen en brak terug. Op zijn volgende opslagbeurt sloeg Kohlschreiber wel toe.