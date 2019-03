Nadal wint ook van qualifier uit Servië

Tennisser Rafael Nadal heeft in de vierde ronde van het toernooi van Indian Wells geen fout gemaakt tegen Filip Krajinovic. De Spaanse nummer 2 van de wereld versloeg de qualifier uit Servië in twee sets, 6-3 6-4 . Aangezien zijn tegenstander zich niet zomaar gewonnen gaf had hij daarvoor nog wel anderhalf uur nodig.

Nadal, die het evenement in Californië al drie keer won, had een ronde eerder Diego Schwartzman uit Argentinië ook in twee sets aan de kant gezet: 6-3 6-1.

Bij 5-4 en 40-30 op zijn eigen service benutte Nadal in het tweede bedrijf zijn tweede matchpoint.