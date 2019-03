Nederland met zes turners naar EK

Bondscoach Bram van Bokhoven reist begin april met zes turners af naar het Poolse Szczecin waar de Europese kampioenschappen worden gehouden. Onder het zestal bevindt zich Epke Zonderland, regerend wereldkampioen aan de rekstok. De Fries nam vorig jaar in Glasgow weer deel aan een EK nadat hij de jaren ervoor zijn studie medicijnen nog voorrang had gegeven. De afgestudeerd arts krijgt in Polen gezelschap van Michel Bletterman, Rick Jacobs, Bram Louwije, Casimir Schmidt en Bram Verhofstad.

Eerder werd bekend dat Bart Deurloo en Frank Rijken de EK overslaan. Zij richten zich op de WK in Stuttgart waar later dit jaar olympische kwalificatie met het team moet worden afgedwongen. Bij de EK is er dit jaar geen landenwedstrijd en gaat het alleen om individuele medailles. Per toestel mogen er maximaal vier turners uitkomen. Alleen Bletterman en Schmidt turnen een meerkamp. Zonderland komt uit op rek en brug.

De EK vinden plaats van 10 tot en met 14 april. Het voltallige EK-team komt komend weekeinde eerst nog in actie tijdens wereldbekerwedstrijden in Bakoe. Zonder Schmidt volgt de week erna nog een optreden bij de wereldbeker van Doha.

De vrouwenselectie voor de EK was eerder al door bondscoach Gerben Wiersma vrijgegeven. Eythora Thorsdottir, Sanna Veerman en Tisha Volleman vertegenwoordigen Nederland in Szczecin.