Paris besluit wereldbeker afdaling met zege

Skiër Dominik Paris heeft de afsluitende wedstrijd van dit wereldbekerseizoen op de afdaling gewonnen. De Italiaan was woensdag de snelste in de plaats Soldeu in Andorra. Wereldkampioen Kjetil Jansrud uit Noorwegen finishte op 0,34 seconden achterstand als tweede voor de Oostenrijker Otmar Striedinger (0,41 seconden).

Voor Paris betekende het zijn vierde zege in het wereldbekercircuit op de afdaling dit seizoen. De eindzege in het klassement ging naar Beat Feuz. De Zwitser had aan de zesde plek genoeg om eerste te blijven en de kristallen bol voor deze discipline in ontvangst te nemen. Paris eindigde met twintig punten achterstand als tweede.

Bij de vrouwen ging de zege in de laatste WB-wedstrijd op de afdaling naar Mirjam Puchner uit Oostenrijk. Zij was net wat rapper dan de Duitse Viktoria Rebensburg. De Zwitserse Corinne Suter zette in Soldeu de derde tijd neer.

Nicole Schmidhofer, landgenote van Puchner, won het wereldbekerklassement op de afdaling.