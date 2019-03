Bertens strandt in kwartfinales dubbel

Tennisster Kiki Bertens is met haar dubbelpartner Donna Vekic blijven steken in de kwartfinales van het hoog aangeschreven toernooi van Indian Wells. Het gelegenheidsduo verloor van de nummers 1 van de plaatsingslijst, Barbora Krejcikova en Katerina Siniaková uit Tsjechië: 1-6 6-7 (2). ,,Bedankt Donna, we hebben een paar goede wedstrijden gespeeld en vooral veel lol gehad”, schreef Bertens op Instagram bij een foto met de Kroatische. ,,Nu op naar Miami.”

De Westlandse nummer 7 van de wereld werd dinsdag in het enkelspel in de vierde ronde uitgeschakeld door Garbiñe Muguruza (7-5 1-6 4-6). De Spaanse, voormalig nummer 1 van de wereld, moest in de kwartfinales diep buigen voor Bianca Andreescu. De 18-jarige Canadese gunde Muguruza slechts één game: 6-0 6-1.

Andreescu, met een wildcard toegelaten in Indian Wells, vierde al haar 26e zege dit seizoen. Geen enkele tennisster won in 2019 meer partijen. De mondiale nummer 60 strijdt nu met Elina Svitolina om een plek in de finale. De Oekraïense won in drie sets van Marketa Vondrousova uit Tsjechië: 4-6 6-4 6-4.