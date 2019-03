Shiffrin heeft ook wereldbeker super-G binnen

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft haar derde kristallen bol van dit seizoen binnen. Een dag na haar 24e verjaardag had Shiffrin bij de wereldbeker in Andorra aan de vierde plaats op de super-G genoeg om het klassement van deze discipline op haar naam te schrijven. De Amerikaanse verzekerde zich eerder al van de wereldbeker op de slalom en de eindzege in het algemeen klassement.

De winst op de piste van Soldeu-El Tarter ging naar Viktoria Rebensburg. De Duitse was de snelste met 1.23,91. Tamara Tippler uit Oostenrijk eindigde op 0,15 seconde als tweede, de Italiaanse Federica Brignone gaf als nummer drie 0,34 toe.

Shiffrin won drie van de zes wereldbekerwedstrijden op de super-G, het onderdeel waarop ze begin februari in Åre ook de wereldtitel veroverde. Ze eindigde bovenaan in het klassement met 350 punten, Nicole Schmidhofer uit Oostenrijk werd tweede met 303. Als er niets mis gaat, pakt Shiffrin zondag ook de wereldbeker op de reuzenslalom. Ze heeft bijna 100 punten voorsprong op Petra Vlhova. Nog nooit won een skiër of skiester deze vier klassementen allemaal in één jaar.