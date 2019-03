Van Gerwen aan kop, Van Barneveld laatste

Michael van Gerwen en Rob Cross zijn na zes speelronden de koplopers in de Premier League Darts. Van Gerwen versloeg donderdagavond in Nottingham Gerwyn Price met 7-2. Voor de Welshman was het zijn eerste nederlaag. Hij was na vijf speelronden zelfs de enige nog ongeslagen speler. De Engelsman Cross versloeg Raymond van Barneveld, de enige die nog wacht op zijn eerste zege dit seizoen. Van Gerwen boekte zijn vierde overwinning op rij tegen Price en deed dat bijzonder overtuigend.

Van Barneveld blijft laatste. Cross wilde niet meewerken aan een mooi afscheid voor de Hagenaar, die bezig is aan zijn laatste seizoen. Hij won met 7-3 en heeft net als Van Gerwen negen punten in de competitie die over twee weken Ahoy twee avonden aandoet.

Van Barneveld moet vrezen dat de twee speelronden in Rotterdam zijn laatste zijn in de Premier League. Van de negen deelnemers valt er na de negende ronde één af. ‘Barney’ kwam tot nu toe tot twee gelijke spelen en verloor al viermaal. ,,Frustrerend om niet te tonen wat ik kan. Geen excuses, het is mijn fout”, twitterde Van Barneveld, die meteen ook zijn tegenstander complimenteerde. ,,Rob Cross, je bent een geweldige speler.”