Verstappen: overlijden van Whiting grote schok

Drie dagen voor de openingsrace van het nieuwe seizoen in Melbourne is de Formule 1-wereld overvallen door het overlijden van Charlie Whiting. De 66-jarige Brit fungeerde sinds 1997 als wedstrijdleider in de koningsklasse van de autosport. Whiting overleed donderdagochtend plotseling aan een longembolie.

,,Een grote schok”, zei Max Verstappen op de persconferentie. ,,Een paar weken geleden heb ik nog een hele dag met hem doorgebracht in Genève. We hebben daar goede gesprekken gehad over verschillende onderwerpen”, zei de Nederlandse coureur van Red Bull, die als onderdeel van zijn ‘taakstraf’ vorige maand het congres van de stewards bezocht. ,,Ik zei toen nog tegen Charlie: ik zie je in Australië weer. Ongelooflijk om dan vandaag te horen dat hij er niet meer is. Hij was ook pas 66 jaar. Het toont maar weer aan dat je van elke dag moet genieten. Het leven draait niet alleen om de Formule 1, dat is slechts een onderdeel hiervan. Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en naasten.”

Whiting liep decennialang rond in de Formule 1. De Brit werkte in de jaren 70 en 80 bij de teams Hesketh en Brabham, bij die laatste renstal onder de latere F1-baas Bernie Ecclestone. In 1988 trad hij in dienst bij de internationale autosportfederatie FIA, eerst als technisch gedelegeerde en later als wedstrijdleider. Whiting was in die rol onder meer verantwoordelijk voor het verloop van de races. ,,Charlie was een sleutelfiguur in de Formule 1, een onnavolgbare man die veel voor de sport heeft betekend”, zei FIA-voorzitter Jean Todt. ,,De Formule 1 verliest in hem een charismatische ambassadeur.”

Christian Horner, de teambaas van Verstappen bij Red Bull, noemde Whiting de ,,scheidsrechter” van de Formule 1. ,,Hij was een zeer integere man, die zijn moeilijke taak op een uitgebalanceerde manier uitvoerde.” De rol van Whiting wordt vermoedelijk voorlopig overgenomen door Scot Elkins. De Amerikaan is sinds vorig jaar al plaatsvervangend wedstrijdleider.