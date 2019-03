Zegereeks van Rockets eindigt tegen Warriors

Golden State Warriors heeft een einde gemaakt aan de zegereeks van Houston Rockets. De kampioen van de NBA versloeg de ploeg van vedette James Harden in Houston met 106-104. Bij afwezigheid van de geblesseerde Kevin Durant vertolkte DeMarcus Cousins een hoofdrol. Cousins, overgekomen van New Orleans Pelicans, was belangrijk met 27 punten, acht rebounds en zeven assists.

De Warriors konden zoals gebruikelijk ook bouwen op Klay Thompson (30 punten) en Stephen Curry (24). Bij de Rockets kwam Harden tot 29 punten en tien assists. De ploeg uit Houston had de voorgaande negen wedstrijden allemaal gewonnen. De reeks begon 23 februari met een zege in Oakland op Golden State Warriors. De club uit Texas staat op de vierde plek in het oosten met 42 overwinningen tegenover 26 nederlagen. De Warriors voeren de ranglijst aan met 46-21.

Oklahoma City Thunder kwam ook op 42 zeges, door Brooklyn Nets te verslaan: 108-96. Russell Westbrook was weer belangrijk met een triple-double: 31 punten, twaalf rebounds en elf assists.