CAS gunt skiër Luitz eerste wereldbekerzege

De Duitse skiër Stefan Luitz heeft zijn beroepszaak bij het internationaal sporttribunaal (CAS) in Lausanne gewonnen. Dat betekent dat hij alsnog zijn eerste wereldbekerzege in zijn loopbaan kan bijschrijven. Hij moest in december zijn triomf in Beaver Creek op de reuzenslalom inleveren wegens een overtreding van de antidopingregels.

De 26-jarige Duitser voerde echter bij het CAS met succes aan dat de reglementen van de internationale skifederatie FIS tegenstrijdig zijn met de bepalingen van het mondiale antidopingbureau WADA. Luitz had tussen de twee manches van de reuzenslalom in via een masker zuurstof genomen. Dat is in strijd met de antidopingregels van de FIS, maar WADA staat een dergelijke actie toe.

De Oostenrijker Marcel Hirscher werd na de diskwalificatie van Luitz als winnaar uitgeroepen in Beaver Creek. De FIS heeft nog niet gereageerd op het vonnis van het CAS.