James met LA Lakers ook onderuit in Canada

De kans wordt steeds groter dat LeBron James voor het eerst sinds 2005 thuiszit als de play-offs in de NBA beginnen. De grootste ster van de Amerikaanse basketbalcompetitie verloor met Los Angeles Lakers ook bij Toronto Raptors (111-98). Het halen van de play-offs wordt zo steeds moeilijker voor de Lakers.

Met 31 overwinningen tegenover 37 nederlagen staat de zestienvoudig kampioen van de NBA op de elfde plek in het westen. De top acht gaat na het reguliere seizoen de play-offs in. Los Angeles Clippers, op dit moment de nummer acht van de ranglijst, heeft al acht zeges meer geboekt dan de stadgenoot. James kwam in Toronto tot 29 punten. Bij de Raptors, die net als Milwaukee Bucks al zeker zijn van deelname aan de play-offs, gooide Kawhi Leonard 25 punten bij elkaar.

Indiana Pacers versloeg Oklahoma City Thunder met 108-106. De Pacers gaven een voorsprong van 19 punten uit handen en gingen de laatste minuut zelfs met een achterstand in, maar wonnen alsnog dankzij een lay-up in de laatste seconden van Wesley Matthews.