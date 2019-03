Kerber klopt Venus Williams in Indian Wells

De Duitse tennisster Angelique Kerber heeft zich geplaatst voor de halve finales van het toernooi in Indian Wells. De nummer 8 van de wereld rekende in de kwartfinale af met Venus Williams. Kerber versloeg de 38-jarige Amerikaanse in twee sets: 7-6 (3) 6-3.

Williams bereikte vorig jaar de halve finales op het hoog aangeschreven toernooi in de woestijn van Californië, Kerber strandde toen een ronde eerder. ,,Het is altijd lastig om tegen Venus te spelen”, zei de 31-jarige Duitse, die vijf van de voorgaande acht ontmoetingen ook al had gewonnen. ,,Ik had wat moeite om mijn ritme te vinden in de eerste set. Toen ik die won, ging het een stuk beter in de tweede.”

Kerber treft nu Belinda Bencic in de halve finale. De Zwitserse versloeg met Karolina Pliskova uit Tsjechië de nummer 5 van de wereld: 6-3 4-6 6-3. De andere halve finale gaat tussen de Canadese tiener Bianca Andreescu en Elina Svitolina uit Oekraïne.