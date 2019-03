Lafeber en Van Driel door in Kenia

Maarten Lafeber en Darius van Driel mogen ook in het weekeinde deelnemen aan het Keniaans Open, een van de kleinere golftoernooien van de Europese Tour. De twee Nederlanders, die normaal op de Challenge Tour uitkomen, wisten in Nairobi de cut te halen.

Lafeber, tevens bondscoach van de Nederlandse golffederatie NGF, ging rond in 70 slagen (-1). Daarmee kwam hij op een totaal van 142 slagen, goed voor de veertigste positie in het klassement. Lafeber (44) schreef in 1999 het toernooi in Nairobi op zijn naam. Het evenement behoorde toen nog tot de Challenge Tour (tweede profniveau).

Van Driel ging met een score van 144 slagen door naar het afsluitende tweeluik. Daan Huizing (145 slagen) redde het net niet.

De Zuid-Afrikaan Louis de Jager leidt na twee ronden met een totaal van 130.