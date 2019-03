Opnieuw bronzen plak voor judoka Tsjakadoea

Judoka Tornike Tsjakadoea heeft op een grandslamtoernooi in het Russische Jekaterinenburg een bronzen plak veroverd in de klasse tot 60 kilogram. In de strijd om brons won hij in de golden score op waza-ari van de Georgiër Lukhumi Chkhvimiani. In de halve finales had Tsjakadoea op straffen verloren van Yuma Oshima uit Japan.

Vorige maand werd de 22-jarige Tsjakadoea, voormalig Europees jeugdkampioen, ook al derde in Düsseldorf.

Bij de vrouwen vielen Amber Gersjes, Margriet Bergstra en Sanne Verhagen buiten de prijzen.