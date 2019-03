Solide zege voor Federer in Indian Wells

Roger Federer heeft de halve finale bereikt van het masterstoernooi in Indian Wells. De 37-jarige Zwitserse tennisser boekte een solide overwinning op de jonge Pool Hubert Hurkacz. Met twee keer 6-4 zocht Federer de kleedkamer op.

Federer is op jacht naar zijn zesde titel op de BNP Paribas Open, zoals het toernooi van Indian Wells officieel heet. De huidige nummer 4 van de wereld verloor deze editie nog geen set maar was beducht voor de 22-jarige Hurkacz. De Pool had in de derde ronde de nummer 7 van de wereld, Kei Nishikori, uitgeschakeld.

Een nog grotere stunt zat er niet in voor de nummer 67 van de wereld. De ervaren Federer, die onlangs zijn honderdste tennistoernooi op de ATP-tour won, gaf Hurkacz geen kans en maakte weinig fouten.

Federer wacht in de halve finale mogelijk Rafael Nadal. De Spanjaard speelt in de kwartfinale tegen de Rus Karen Chatsjanov.