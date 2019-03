Verstappen best tevreden over eerste dag

Max Verstappen is ,,best tevreden” over de eerste trainingsdag voor de openingsrace van het nieuwe seizoen in de Formule 1. De Nederlandse coureur klokte in zijn Red Bull de vierde en derde tijd in Melbourne, waar zondag de Grote Prijs van Australië wordt gereden. ,,We hebben veel ronden gereden en de tijden waren volgens mij ook niet al te slecht. Al was Mercedes wel heel snel”, zei Verstappen.

Lewis Hamilton, de wereldkampioen van de afgelopen twee jaar, klokte in beide sessies de beste tijd. Verstappen moest in de eerste training bijna twee tienden van een seconde toegeven op de Britse kopman van Mercedes, in de tweede training was het verschil acht tienden. ,,Bij Mercedes hebben ze hun huiswerk duidelijk goed gedaan”, zei de Nederlander. ,,Wij hebben nog genoeg te verbeteren, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen. Dit was ook pas de eerste dag van het seizoen, wat dat betreft was het allemaal best oké. Over het algemeen voelde de auto goed aan. De motor liep zonder problemen en heel soepel.”