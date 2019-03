Verstappen vierde en derde in trainingen

Max Verstappen heeft in de eerste vrije trainingen voor de Grote Prijs van Australië aangetoond dat het met de snelheid van de nieuwe Red Bull wel goed zit. De Nederlandse Formule 1-coureur zette in de twee sessies op het Albert Park-circuit in Melbourne respectievelijk de vierde en derde tijd neer. Wereldkampioen Lewis Hamilton was in zijn Mercedes twee keer de snelste.

De Brit was in de eerste training de beste met 1.23,599. Hamilton bleef toen de Ferrari-coureurs Sebastian Vettel (tweede op 0,038) en Charles Leclerc (derde op 0,074) net voor. Verstappen was in de eerste sessie bijna twee tienden van een seconde minder snel.

In de tweede vrije training eindigde Hamilton bovenaan met 1.22,600, vlak voor zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas (1.22,648). Verstappen gaf acht tienden van een seconde toe. Opvallend was de terugval bij Ferrari, dat tijdens de testdagen in Barcelona de meeste indruk had gemaakt. De Duitse kopman Vettel eindigde als vijfde op 0,873 van Hamilton, nieuwkomer Leclerc gaf als nummer negen bijna 1,2 seconde toe.

Pierre Gasly, de nieuwe teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, toonde direct progressie. De Fransman werd achtste in de eerste training, waarin hij ruim een seconde langzamer was dan Verstappen. In de tweede sessie eindigde Gasly vlak achter de Nederlander als vierde.

De eerste trainingsdag in Melbourne bevestigde ook dat Williams een flink probleem heeft. George Russell en Robert Kubica, de coureurs van de Britse renstal, eindigden in beide sessies onderaan. Het verschil met de rest is groot. Williams moest vorige maand de eerste testdagen overslaan omdat de nieuwe bolide nog niet klaar was.

De Brit Lando Norris, net als landgenoot Russell nieuw in de Formule 1, eindigde in de McLaren twee keer op de achttiende plaats. De derde nieuweling, Alexander Albon, viel vooral op door in beide sessies te spinnen in zijn bolide van Toro Rosso.