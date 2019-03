Viviani verslaat Sagan en Gaviria in Tirreno

Elia Viviani heeft de derde etappe van de Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Italiaanse wielrenner van Deceuninck – Quick-Step versloeg in eigen land zijn grote sprintconcurrenten. De Slowaak Peter Sagan (Bora-hansgrohe) en de Colombiaan Fernando Gaviria (UAE Emirates) moesten deze keer genoegen nemen met de tweede en derde plek.

Ook na de 226 kilometer van Pomarance naar Foligno staan de Brit Adam Yates van Mitchelton-Scott en zijn Amerikaanse ploeggenoot Brent Bookwalter bovenaan het klassement. De twee renners wonnen met hun team de ploegentijdrit op de openingsdag. Primoz Roglic, de Sloveense kopman van Jumbo-Visma, staat derde in het klassement op 7 seconden van Yates en Bookwalter. Tom Dumoulin staat op 22 seconden vijfde.

Vrijdag probeerden zes renners vooruit te blijven in de langste etappe van deze Tirreno. De Oostenrijker Sebastian Schönberger, Rus Stepan Koerjanov, Eritreër Natnael Berhane, Canadees Alexander Cataford en Italianen Mirco Maestri en Alessandro Tonelli. Cataford, Berhane, Tonelli en Schönberger hielden het het langste vol. Zij werden 4 kilometer voor de finish ingerekend door het peloton.

,,Het was een chaotische sprint met een lastige aankomst”, beschreef Viviani. ,,Ik verloor twee renners maar had er gelukkig nog eentje over. Op één lijn ben ik sneller dan Sagan en die laatste rechte lijn naar de finish zat ik goed. Dus toen ik op de laatste 100 meter voor hem reed wist ik dat ik zou winnen”, aldus de Italiaan die zag dat zijn voormalig ploeggenoot Gaviria van te ver van achteren moest komen om het hem nog moeilijk te maken.

Zaterdag volgt weer een lange etappe (221 kilometer), een zware bergrit met twee beklimmingen van de buitencategorie. De top van de laatste klim wordt bereikt op 7 kilometer van de streep, die in Fossombrone ligt.