Zonderland naar rekstokfinale in Bakoe

Turner Epke Zonderland heeft zich verzekerd van een plek in de rekstokfinale bij de wereldbekerwedstrijden in Bakoe. De Friese wereldkampioen kwam tot een score van 14,216 punten. Hidetaka Miyaichi uit Japan was met 14,566 punten de beste in de kwalificaties. Bram Louwije werd 27e aan de rekstok met 11,466.

Op voltige maakten Casimir Schmidt (26e met 11,466 punten) en Louwije (35e met 10,000 punten) geen aanspraak op een finaleplaats. De Japanner Kaito Imabayashi was op dat onderdeel de beste tijdens de kwalificaties (14,866). Rick Jacobs werd 15e op sprong.

Bij de DTB Pokal in Stuttgart plaatsten Kirsten Polderman, Eythora Thorsdottir, Sanna Veerman en Tisha Volleman zich voor de landenfinale. De ploeg kwam in Stuttgart tot 153,350 punten en plaatste zich daarmee als vierde en laatste voor de strijd om de medailles. Ook Braziliƫ (160,400), Rusland (159,250) en Frankrijk (154,550) doen daaraan mee.