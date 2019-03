De Wit mist medaille in Jekaterinenburg

Judoka Frank de Wit is er niet in geslaagd een medaille te veroveren tijdens de Grand Slam van Jekaterinenburg. De Nederlander verloor in de klasse tot 81 kilogram de strijd om het brons. De Georgiër Luka Maisuradze won op ippon. De Wit keerde in de Russische stad terug op de tatami na een knieblessure die hem onder meer deelname kostte aan het prestigieuze toernooi van Parijs.

De Wit was in de eerste ronde op straffen te sterk voor de Hongaar Attila Ungvari. Na zeges op de Braziliaan Eduardo Yudy Santos en de Canadees Etienne Briand volgde in de halve finales een nederlaag op ippon tegen de Japanner Takanori Nagase.