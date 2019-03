Horner roemt optreden Verstappen

Teambaas Christian Horner van Red Bull was zeer te spreken over de vierde plaats van Max Verstappen in de kwalificatie voor de GP van Australië, de eerste wedstrijd van het seizoen in de Formule 1. ,,Indrukwekkend hoe hij zich met zijn laatste ronde tussen de twee Ferrari’s heeft genesteld. Het is een geweldige start van onze samenwerking met Honda”, zei Horner, wiens team dit jaar voor het eerst de Japanse autofabrikant als motorleverancier heeft. Honda verving de vaak bekritiseerde motoren van Renault.

Honda keerde in 2015 terug in de Formule 1, een jaar nadat de hoogste autosportklasse was overgestapt op de V6-turbomotor. Na drie jaar zonder succes het team van McLaren te hebben ondersteund, waren de Japanners vorig jaar motorleverancier van Red Bulls zusterteam Toro Rosso. ,,Voor Honda is dit het beste resultaat in de kwalificatie in het V6-tijdperk”, wist Horner die zijn andere coureur, Pierre Gasly, zag stranden in de eerste kwalificatieronde en als zeventiende start.

,,Pierre kon zich helaas na een goed eerste ronde niet verbeteren. Omdat het circuit sneller werd en andere teams met nieuwe banden op de baan verschenen miste hij net de cut. Frustrerend voor hem, maar ik weet zeker dat hij zich zal herstellen”, aldus Horner.

Wereldkampioen Lewis Hamilton was in zijn Mercedes de snelste op het Albert park-circuit van Melbourne, gevolgd door zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Daarachter volgden Ferrari-rijder Sebastian Vettel, Verstappen in zijn Red Bull en Charles Leclerc, de Monegask die nieuw is bij Ferrari.