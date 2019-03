Kerber en Andreescu in finale Indian Wells

Angelique Kerber en Bianca Andreescu hebben de finale bereikt op het tennistoernooi van Indian Wells. De Duitse versloeg in de halve finales de Zwitserse Belinda Bencic in twee sets: 6-4 6-2. Andreescu, de pas 18-jarige Canadese, was te sterk voor de Oekraïense Elina Svitolina. Ze had wel drie sets nodig: 6-3 2-6 6-4.

Voormalig Wimbledonwinnares Kerber, 31 jaar inmiddels, staat voor het eerst in de finale van het toernooi dat officieel BNP Paribas Open heet. Kerber stond wel twee keer eerder in de halve finales, maar strandde telkens. Ze is op haar hoede voor outsider Andreescu. ,,Ze heeft niets te verliezen, ze kan gewoon genieten op de baan”, zei Kerber over haar aanstaande opponente die ze een ,,fantastische speelster” noemde.