Lakers verliezen zonder James

Zonder sterspeler LeBron James heeft Los Angeles Lakers opnieuw een nederlaag geleden, de zevende in de laatste acht duels. Detroit Pistons was duidelijk te sterk voor de ploeg die dreigt de play-offs te moeten missen: 111-97.

Coach Luke Walton had besloten James te sparen voor de beslissende duels die nog komen. De vedette was er eerder dit seizoen al een tijdje uit wegens een liesblessure en is nog niet 100 procent fit. Bij Pistons kwam Langston Galloway, op de bank begonnen, tot de hoogste score: 23 punten. JaVale McGee was de meest productieve Laker met 20 punten.

Milwaukee Bucks won na een succesvolle inhaalrace alsnog bij Miami Heat. Halverwege keken de bezoekers nog tegen een 62-42-achterstand aan. De koploper in de Eastern Conference liet de wedstrijd met dank aan Giannis Antetokounmpo kantelen naar 113-98. De Griekse sterspeler was goed voor 33 punten, 16 rebounds en negen assists.