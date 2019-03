Martínez wint koninginnenrit Parijs-Nice

De Colombiaanse wielrenner Daniel Martínez heeft de koninginnenrit in Parijs-Nice gewonnen. De renner van EF Education First was na 181 kilometer de beste in de zevende etappe van Nice naar de top van de Col de Turini.

De Brit Simon Yates, de Fransman Nicolas Edet en de de Colombianen Miguel Ángel López en Martinez bleken op de bijna 15 kilometer lange Col de Turini de sterkste uit een omvangrijke kopgroep. Van die vier renners plaatste López als eerste een aanval op zo’n 5 kilometer van de streep, maar hij werd weer bijgehaald. Een aanval van Martinez in de slotkilometer werd alleen beantwoord door zijn landgenoot, maar die kwam in de sprint te kort.

De leiderstrui komt om de schouders van Egan Bernal. De Colombiaan van Team Sky neemt de koppositie in het klassement over van zijn Poolse teamgenoot Michal Kwiatkowski.