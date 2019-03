Nadal treft Federer in Indian Wells

Rafael Nadal heeft zich in Indian Wells moeizaam verzekerd van een duel met zijn ‘eeuwige’ rivaal Roger Federer. De Spaanse tennisser versloeg in de kwartfinales van het masterstoernooi in Californië de taaie Rus Karen Chatsjanov. De nummer twee van de wereld, door een beenblessure niet helemaal fit, zegevierde na 2 uur en 17 minuten in twee sets. In beide gevallen bleef hij in de tiebreak overeind: 7-6 (2) 7-6 (2).

Voor Nadal was het zijn zesde opeenvolgende zege in evenzoveel duels met Chatsjanov, de nummer dertien van de wereldranglijst.

Federer behaalde eerder op de dag een solide overwinning op de jonge Pool Hubert Hurkacz: 6-4 6-4. In de onderlinge partijen met Federer leidt Nadal met 23-15. De laatste vijf duels won de vijf jaar oudere Zwitser.

In de andere halve finale speelt de Canadees Milos Raonic tegen de Oostenrijker Dominic Thiem.