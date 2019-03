De Britse wielrenner Geraint Thomas heeft in de vierde etappe van de Tirreno-Adriatico na ruim 130 kilometer opgegeven. Zijn ploeg Sky meldt dat de Tourwinnaar kampt met maagproblemen. Het peloton in de Italiaanse rittenkoers is zaterdag op weg van Foligno naar Fossombrone, een zware rit met een aantal pittige klimmetjes.

Thomas stond 38e in het algemeen klassement met een achterstand van 2 minuten en 10 seconden op leider en landgenoot Adam Yates.