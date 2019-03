Verstappen vierde in kwalificatie GP Australië

Max Verstappen heeft in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Australië de vierde tijd gerealiseerd. De Nederlander van Red Bull kwam op het Albert Park-circuit van Melbourne tot een tijd van 1.21,320. Daarmee was Verstappen ruim acht tienden minder snel dan Lewis Hamilton, de Brit die in zijn Mercedes de pole position voor de race van zondag veroverde: 1.20,486. De GP van Australië is de opening van het Formule 1-seizoen.

Hamilton krijgt op de eerste startrij zijn teamgenoot Valtteri Bottas naast zich. De Fin gaf ruim een tiende toe. De derde plaats in de kwalificaties voor voor de Duitser Sebastian Vettel van Ferrari. Het verschil tussen hem en Hamilton bedroeg 0,704 seconde. Verstappen passeerde met zijn tijd in zijn allerlaatste ronde de Monegask Charles Leclerc, het supertalent dat dit jaar voor Ferrari uitkomt.

De vierde plek van Verstappen was een meevaller na een matige derde training waarin Verstappen niet verder kwam dan de negende tijd. ,,We hebben wat dingen geprobeerd, maar dat pakte heel slecht uit”, vertelde Verstappen bij Ziggo. Vrijdag was hij nog goed voor de vierde en de derde tijd in de eerste twee vrije trainingen. Opnieuw werd er gesleuteld aan de instellingen (,,We hebben weer wat anders gedaan”) waarna Verstappen op P4 uitkwam. ,,We mogen niet klagen als je in de derde training nog niet de juiste balans weet te vinden. De veranderingen pakten goed uit.” Zijn nieuwe Franse teamgenoot Pierre Gasly, de vervanger van de Australiër Daniel Ricciardo, kwam slechts tot de zeventiende tijd.

Voor Hamilton is het de zesde keer op rij dat hij in Melbourne op pole mag starten. ,,We hadden geen idee wat we konden verwachten, we konden alleen maar hopen dat we zouden staan waar we nu staan”, zei de Britse regerend wereldkampioen, die Bottas net voor bleef. ,,Hij deed het geweldig, het scheelde niets.”

Teleurstellend was het optreden van Renault, dat met Ricciardo een dure kracht haalde. De Australiër vertrekt net achter zijn teamgenoot Nico Hulkenberg als twaalfde.