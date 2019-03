Wales in stijl naar eindzege Six Nations

De rugbyers van Wales hebben zich verzekerd van de eindzege in het zeslandentoernooi. De Welshmen deden dat door Ierland overtuigend met 25-7 te verslaan. Wales won de ‘Six Nations’ daardoor met een grandslam: alle duels in deze editie werden gewonnen.

Hadleigh Parkes bezorgde Wales al in de tweede minuut een try. Gareth Anscombe zorgde met zes penalty-kicks voor de grote uitslag. Pas helemaal in de slotfase lukte het Ierland op het scorebord te komen met een try.

Voor Wales is het de eerste eindzege in het zeslandentoernooi in zes jaar en de vierde keer dat er met een grandslam wordt gewonnen. Ierland was titelverdediger.