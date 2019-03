Bottas: mijn beste race ooit

Valtteri Bottas kon amper geloven dat hij zo oppermachtig was in de Grote Prijs van Australië. De Finse autocoureur reed in zijn Mercedes alle concurrenten op grote afstand en triomfeerde in de openingsrace op circuit Albert Park in Melbourne met ruim 20 seconden voorsprong op zijn kopman, vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. ,,Ik heb er geen verklaring voor, maar dit was absoluut mijn beste race ooit’’, zei de 29-jarige Bottas, die zijn vierde GP-zege in zijn Formule 1-carrière boekte.

Hij begon de race op de tweede startplek achter Hamilton, maar voor het ingaan van de eerste bocht lag Bottas al vooraan. Vanaf dat moment reed hij sneller dan iedereen zijn rondjes over het circuit. ,,De auto voelde zo goed, ik had alles onder controle. Dit was genieten. Ik kan niet wachten tot de volgende race’’, aldus Bottas, die ook de snelste raceronde noteerde en daarmee een bonuspunt verdiende voor het kampioenschap.

Het dominante optreden van Bottas was verrassend, want vorig seizoen presteerde hij ondermaats. De Fin won geen enkele race en verspeelde in de laatste race van het jaar de vierde plaats in het kampioenschap aan Max Verstappen. ,,Hij was eigenlijk afgeschreven. Niemand gaf nog wat voor zijn kansen in de Formule 1, maar hij heeft zich de afgelopen winter mentaal helemaal herpakt’’, zei teambaas Toto Wolff in Melbourne. ,,Hij slaat hier terug met een magistraal optreden. Valtteri had alles onder controle.’’

Hamilton was onder de indruk van zijn teamgenoot. ,,Hij reed geweldig en verdiende de zege. Ik heb werk te doen, Vooral mijn start moet beter.”