Dubbeldam krijgt zijn paard cadeau

Het Springpaarden Fonds Nederland heeft het toppaard Zenith zondag geschonken aan zijn ruiter, Jeroen Dubbeldam. Het gebaar werd gemaakt bij het afscheid van het dier uit de sport, zondagmiddag bij Indoor Brabant.

Zenith is het succesvolste springpaard in de Nederlandse sport van de afgelopen jaren en één van de succesvolste ooit. Dubbeldam behaalde twee Europese- en twee wereldtitels met het dier, een welhaast ongeëvenaarde serie. Onlangs besloot hij Zenith terug te trekken uit de sport.

Het Springpaarden Fonds Nederland, een stichting die toppaarden in Nederland wil houden, is altijd de eigenaar van Zenith gebleven. Het heeft de beslissing van Dubbeldam gerespecteerd en stelt de ruiter nu in de gelegenheid het paard op zijn eigen stal te houden.