McIlroy wint titel in Ponte Vedra

Rory McIlroy heeft als eerste Noord-Ierse golfer het Players Championship op zijn naam geschreven. Hij bleef in Ponte Vedra de Amerikaan Jim Furyk één slag voor. De Brit Eddie Pepperell en de Venezolaan Jhonattan Vegas eindigden op twee slagen op de gedeelde derde plek bij het toernooi in Florida, dat na de vier majors als belangrijkste evenement in de golfwereld wordt beschouwd.

McIlroy (29) had voldoende aan een slotronde van 70 slagen (-2) om de titel te pakken. Furyk ging rond in 67 slagen en Pepperell en Vegas waren op de laatste dag na 66 slagen al binnen.

Met de eindzege van de Players Championship op zak begint McIlroy komende maand met extra veel vertrouwen aan de Masters in Augusta, het enige major dat hij nog nooit won.