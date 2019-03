Shiffrin pakt nog maar eens kristallen bol

Skiester Mikaela Shiffrin heeft zich bij de wereldbekerwedstrijden van Soldeu ook verzekerd van de eindzege in het klassement van de reuzenslalom. De Amerikaanse superster was in de afsluitende wedstrijd net iets sneller dan de 17-jarige Nieuw-Zeelandse verrassing Alice Robinson. De Slowaakse Petra Vlhova eindigde als derde.

Shiffrin had eerder al drie kristallen bollen veroverd met winst in de klassementen over de slalom en super-G en de rangschikking over alle disciplines samen. Voor de 24-jarige Amerikaanse was het de zestigse wereldbekerzege, de zeventiende van dit seizoen. Met vier wereldbekertrofeeën in één seizoen doet Shiffrin het even goed als haar landgenote Lindsey Vonn (in 2009-2010 en 2011-2012) en de Sloveense Tina Maze (in 2012-2013).

De Oostenrijkse Nicole Schmidhofer pakte de kristallen bol op de afdaling, de Italiaanse Federica Brignone was de beste op de combinatie.