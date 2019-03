Skiër Noël wint laatste slalom

De laatste slalom van het seizoen werd zondag gewonnen door de Fransman Clément Noël. In het Andorrese skioord Soldeu hield Noël de Oostenrijker Manuel Feller en de Zwitser Daniel Yule achter zich. Het verschil tussen de nummers één en twee bedroeg na twee runs slechts 18 honderdsten.

Voor de pas 21-jarige Noël was het zijn derde wereldbekerzege. In januari won hij slaloms in Wengen en Kitzbühel. Marcel Hirscher was al langer zeker van de eindzeges in de algemene wereldbeker en de wereldbekers slalom en reuzenslalom. De 30-jarige Oostenrijker sloot zondag af met een veertiende plaats op 1,62 seconde van Noël.