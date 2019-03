Verstappen blij met podium én motor

Max Verstappen was zeer tevreden over zijn derde plaats in de Grote Prijs van Australië. Het was zijn beste resultaat ooit in Melbourne, waar traditioneel het seizoen in de Formule 1 begint. ,,Het seizoen beginnen op het podium is natuurlijk heel goed. Ik kon in de race Sebastian Vettel (Ferrari) passeren en inhalen op dit circuit is niet makkelijk’’, zei de 21-jarige coureur direct na de race.

Hij was nog blijer dat zijn Red Bull mee kon in het tempo van de Mercedes van wereldkampioen Lewis Hamilton. ,,Ik kon met hem de strijd aan. Jammer dat ik hem niet meer echt kon bedreigen in de slotfase, maar dit resultaat is zeer positief. Ik moet Honda een compliment geven. Het is ook de eerste podiumplek voor onze nieuwe motorleverancier.’’

Red Bull verbrak vorig jaar de samenwerking met motorfabrikant Renault uit onvrede over de prestaties. De Oostenrijkse renstal koos voor Honda als nieuwe partner. De testdagen in Barcelona gaven Red Bull al een redelijk goed gevoel en de openingsrace in Melbourne leverde het eerste bewijs dat de Japanse krachtbron betrouwbaar is én meer vermogen levert. Dat was te zien aan de inhaalactie bij Vettel; Verstappen ging op pure snelheid voorbij de Ferrari van de Duitser.

,,De auto voelde goed aan, zeker op de gele banden (medium). Op de rode (zacht) was het minder. Die raakten oververhit en daardoor gleed ik door de wind soms wat weg’’, vertelde Verstappen even later op Ziggo.

De Nederlander reed in de slotfase steeds dichter naar Hamilton toe, maar tot een serieuze inhaalpoging kwam het niet. ,,Ik was bezig mijn stuur aan te passen en remde daardoor te laat voor een bocht. Dat was een foutje, maar ik had Hamilton waarschijnlijk niet kunnen pakken. Al met al houd ik een zeer positief gevoel over aan de race.”