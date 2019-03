Verstappen gaat voor eerste podium Melbourne

Als zondagochtend rond 6.10 uur Nederlandse tijd in Melbourne de lichten op groen springen, is het nieuwe seizoen in de Formule 1 echt begonnen. Max Verstappen start de Grote Prijs van Australië vanaf de vierde plek. De 21-jarige Nederlander wist zijn Red Bull op de tweede startrij te zetten, naast de Ferrari van Sebastian Vettel. De Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas vormen de voorste startrij.

Hamilton, de wereldkampioen van de afgelopen twee jaar, veroverde voor de zesde keer op rij poleposition op het Albert Park-circuit in Melbourne. Verstappen gaf acht tienden van een seconde toe op de Brit. Hij wist wel de tweede Ferrari, bestuurd door nieuwkomer Charles Leclerc, voor te blijven.

Vettel won de afgelopen twee jaar de openingsrace van het seizoen, maar de Duitser is er nog steeds niet in geslaagd om Ferrari weer een wereldtitel te bezorgen. Verstappen eindigde nog nooit op het podium in Melbourne. Bij zijn debuut in 2015, in een Toro Rosso, viel hij uit. Een jaar later kwam hij als tiende over de streep. Verstappen eindigde daarna in de Red Bull als vijfde (2017) en zesde (vorig jaar).