Vettel snapt niets van trage Ferrari

Ferrari was de grote verliezer in de eerste race van het nieuwe seizoen in de Formule 1. De Duitser Sebastian Vettel won vorig jaar nog de Grote Prijs van Australië, maar zondag eindigde hij als vierde in Melbourne op bijna 1 minuut achterstand van de Finse winnaar Valtteri Bottas (Mercedes). ,,Het was niet onze dag, we waren niet snel genoeg en hebben geen idee waar dat aan lag’’, zei Vettel aan de finish.

Ferrari stak er tijdens de testdagen in Barcelona nog bovenuit, maar die veelbelovende oefenrondjes gaven niet het werkelijke beeld; Vettel en zijn nieuwe ploegmaat Charles Leclerc (vijfde) ploeterden op Albert Park. ,,Ik denk nog steeds dat we een goede auto hebben, maar hier in Melbourne ontbrak er duidelijk iets. Wat het was, dat zullen we moeten uitzoeken. Ik had bijvoorbeeld heel veel bandenslijtage in het laatste deel van de race en daar hadden andere teams geen last van”, aldus Vettel.