Zonderland pakt goud in Bakoe

Turner Epke Zonderland heeft bij de wereldbekerwedstrijd van Bakoe het goud gewonnen op het onderdeel rekstok. Met 14,633 punten bleef hij Tin Srbic, de wereldkampioen van 2017, voor. De Kroaat kwam tot een score van 14,600 punten.

Het brons in Bakoe ging naar de regerend Europees kampioen aan de rekstok: de Zwitser Oliver Hegi (14,366). De Japanner Hidetaka Miyaichi, die zich vrijdag nog als eerste plaatste voor de eindstrijd, kwam door een val niet verder dan de zesde plaats.

In de finale turnde Zonderland twee keer een combinatie van vluchtelementen. De Fries startte met de Cassina-Kovacs en turnde later in de oefening de Kolman gevolgd door de Gaylord 2.